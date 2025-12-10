российский военный самолет Ил-76 разбился в Судане при посадке: весь экипаж погиб

В Судане при попытке посадки разбился военно-транспортный самолет Ил-76 российского производства. Весь экипаж самолета погиб, сообщает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Инцидент произошел еще 9 декабря недалеко от города Порт-Судан. Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку на авиабазе Осман Дигна.

Местные власти сообщают, что вероятной причиной падения самолета стала техническая неисправность, которая привела к резкой потере высоты и последующему взрыву самолета.

Дополнительно

Самолет Ил-76 является советским и российским тяжелым военно-транспортным самолетом, разработанным в ОКБ Ильюшина. Он может перевозить грузы весом до 40 тонн.

Скорость: крейсерская скорость составляет 750-800 км/ч, максимальная - 900 км/ч. Дальность полета: практическая дальность полета - до 4,2 тыс. км. Экипаж обычно состоит из 6-7 человек.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в россии упал военно-транспортный самолет Ан-22, на борту которого находились члены экипажа. Информация о месте падения разная: одни источники сообщают, что это произошло под москвой, другие утверждают, что в ивановской области.