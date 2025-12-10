российский военный самолет Ил-76 разбился в Судане при посадке: весь экипаж погиб

$42.180.11
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 17616 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 33486 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 34413 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 27946 просмотра
"Вы получите дырку от бублика": Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 56075 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 39756 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27410 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
9 декабря, 10:26 • 31579 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 63776 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС
Папа Римский Лев XIV раскритиковал заявления Трампа о закате Европы
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Никаких санкций, действовать через Россию
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Барак Обама
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Государственная граница Украины
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 69476 просмотра
российский военный самолет Ил-76 разбился в Судане при посадке: весь экипаж погиб

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Военно-транспортный самолет Ил-76 российского производства разбился 9 декабря вблизи Порт-Судана. Вероятная причина аварии – техническая неисправность, весь экипаж погиб.

российский военный самолет Ил-76 разбился в Судане при посадке: весь экипаж погиб

В Судане при попытке посадки разбился военно-транспортный самолет Ил-76 российского производства. Весь экипаж самолета погиб, сообщает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Инцидент произошел еще 9 декабря недалеко от города Порт-Судан. Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку на авиабазе Осман Дигна.

Местные власти сообщают, что вероятной причиной падения самолета стала техническая неисправность, которая привела к резкой потере высоты и последующему взрыву самолета.

Дополнительно

Самолет Ил-76 является советским и российским тяжелым военно-транспортным самолетом, разработанным в ОКБ Ильюшина. Он может перевозить грузы весом до 40 тонн.

Скорость: крейсерская скорость составляет 750-800 км/ч, максимальная - 900 км/ч. Дальность полета: практическая дальность полета - до 4,2 тыс. км. Экипаж обычно состоит из 6-7 человек.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в россии упал военно-транспортный самолет Ан-22, на борту которого находились члены экипажа. Информация о месте падения разная: одни источники сообщают, что это произошло под москвой, другие утверждают, что в ивановской области.

Евгений Устименко

Судан