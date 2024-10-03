Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: поранено водія
Київ • УНН
У Херсоні російські війська атакували автомобіль з дрона. 57-річний водій отримав вибухову травму, контузію та поранення живота. Потерпілого доставили до лікарні.
У Херсоні російські війська атакували автомобіль з дрона, поранено 57-річного водія, повідомили у четвер у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
російські війська атакували з дрона автомобіль у Херсоні. 57-річний водій дістав вибухову травму, контузію і уламкове поранення живота
Вказано, що чоловіка доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Доповнення
Також повідомляється, що сьогодні за меддопомогою звернулась жінка, яка постраждала через ранковий російський авіаудар по Бериславській громаді.
"56-річна місцева жителька дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг. Потерпілій надають необхідну меддопомогу", - зазначили в ОВА.
Херсонщину з самого ранку атакувала російська авіація: поцілили по житловій забудові03.10.24, 09:56 • 15432 перегляди