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Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: поранено водія

Російський дрон атакував автомобіль у Херсоні: поранено водія

Київ • УНН

 • 13726 перегляди

У Херсоні російські війська атакували автомобіль з дрона. 57-річний водій отримав вибухову травму, контузію та поранення живота. Потерпілого доставили до лікарні.

У Херсоні російські війська атакували автомобіль з дрона, поранено 57-річного водія, повідомили у четвер у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

російські війська атакували з дрона автомобіль у Херсоні. 57-річний водій дістав вибухову травму, контузію і уламкове поранення живота

- вказали в ОВА.

Вказано, що чоловіка доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Доповнення

Також повідомляється, що сьогодні за меддопомогою звернулась жінка, яка постраждала через ранковий російський авіаудар по Бериславській громаді.

"56-річна місцева жителька дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг. Потерпілій надають необхідну меддопомогу", - зазначили в ОВА.

Херсонщину з самого ранку атакувала російська авіація: поцілили по житловій забудові03.10.24, 09:56 • 15432 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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