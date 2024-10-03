Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне: ранен водитель

В Херсоне российские войска атаковали автомобиль с дрона, ранен 57-летний водитель, сообщили в четверг в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.



российские войска атаковали с дрона автомобиль в Херсоне. 57-летний водитель получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение живота - указали в ОВА.

Указано, что мужчину доставили в больницу для оказания медпомощи.

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Также сообщается, что сегодня за медпомощью обратилась женщина, которая пострадала из-за утреннего российского авиаудара по Бериславской громаде.

"56-летняя местная жительница получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь", - отметили в ОВА.

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