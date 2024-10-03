Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне: ранен водитель
Киев • УНН
В Херсоне российские войска атаковали автомобиль с дрона. 57-летний водитель получил взрывную травму, контузию и ранение живота. Пострадавшего доставили в больницу.
В Херсоне российские войска атаковали автомобиль с дрона, ранен 57-летний водитель, сообщили в четверг в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
российские войска атаковали с дрона автомобиль в Херсоне. 57-летний водитель получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение живота
Указано, что мужчину доставили в больницу для оказания медпомощи.
Дополнение
Также сообщается, что сегодня за медпомощью обратилась женщина, которая пострадала из-за утреннего российского авиаудара по Бериславской громаде.
"56-летняя местная жительница получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь", - отметили в ОВА.
Херсонскую область с самого утра атаковала российская авиация: попали по жилой застройке3 октября 2024, 06:56 • 11467 просмотров