російські війська вдарили по Херсонщині: двоє поранених
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Херсону та передмістю постраждало двоє людей. У Дніпровському районі поранено 50-річного чоловіка, а в Комишанах постраждала 63-річна жінка.
Надвечір, 11 жовтня, російська війська вдарили по Херсону та передмістю. Внаслідок атаки постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
У Дніпровському районі через атаку російського БпЛА вибухову травму і уламкове поранення гомілки дістав 50-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні
Також у передмісті, в Комишанах", через ворожий удар постраждала 63-річна жінка. Вона дістала вибухову травму і контузію. Бригада "швидкої" на місці надала їй допомогу.
Нагадаємо
Російські війська здійснили атаку з безпілотника на Антонівку, передмістя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 51-річний чоловік, якого з травмами доставили до лікарні.