росіяни в обід атакували передмістя Херсона з дрона, є поранений
Київ • УНН
Російські війська здійснили атаку з безпілотника на Антонівку, передмістя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 51-річний чоловік, якого з травмами доставили до лікарні.
Російські війська здійснили атаку з безпілотника на Антонівку, передмістя Херсона, постраждав 51-річний чоловік, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"В обід окупаційні війська атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 51-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням спини", - ідеться у повідомленні.
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