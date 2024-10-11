россияне в обед атаковали пригород Херсона с дрона, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска совершили атаку с беспилотника на Антоновку, пригород Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 51-летний мужчина, которого с травмами доставили в больницу.
Российские войска совершили атаку с беспилотника на Антоновку, пригород Херсона, пострадал 51-летний мужчина, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В обед оккупационные войска атаковали с БПЛА Антоновку. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 51-летний мужчина, который находился во дворе дома. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением спины", - говорится в сообщении.
На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры, за сутки из-за обстрелов трое травмированных11 октября 2024, 07:40 • 10779 просмотров