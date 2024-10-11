российские войска ударили по Херсонщине: двое раненых
Киев • УНН
В результате российского удара по Херсону и пригороду пострадали два человека. В Днепровском районе ранен 50-летний мужчина, а в Камышанах пострадала 63-летняя женщина.
К вечеру, 11 октября, российские войска ударили по Херсону и пригороду. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
В Днепровском районе из-за атаки российского БпЛА взрывную травму и осколочное ранение голени получил 50-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу
Также в пригороде, в Камышанах», из-за вражеского удара пострадала 63-летняя женщина. Она получила взрывную травму и контузию. Бригада «скорой» на месте оказала ей помощь.
Напомним,
Российские войска совершили атаку с беспилотника на Антоновку, пригород Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 51-летний мужчина, которого с травмами доставили в больницу.