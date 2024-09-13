Російські війська обстріляли Нікопольщину: поранена жінка, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Ввечері та вночі російські війська атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Поранено 73-річну жінку, пошкоджено приватні будинки, інфраструктуру та господарські споруди в кількох громадах.
Ввечері та вночі війська країни-агресорки атакували Нікопольщину, завдаючи ударів дронами-камікадзе та артилерійськими снарядами. Унаслідок обстрілів постраждала 73-річна місцева мешканка, яка отримала осколкове поранення голови. Її доставили до лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У Нікополі пошкоджено три приватні будинки та лінія електропередач. Також потрощена господарська споруда, а ще одна повністю знищена у Мирівській громаді.
У Марганецькій громаді пошкоджено одну оселю, а в Червоногригорівській громаді ворог відкривав вогонь з артилерії. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
На інших територіях Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.
Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі31.08.24, 08:29 • 28147 переглядiв