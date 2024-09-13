Российские войска обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома

Вечером и ночью войска страны-агрессора атаковали Никопольщину, нанося удары дронами-камикадзе и артиллерийскими снарядами. В результате обстрелов пострадала 73-летняя местная жительница, которая получила осколочное ранение головы. Ее доставили в больницу, где она получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Никополе повреждены три частных дома и линия электропередач. Также разрушена хозяйственная постройка, а еще одна полностью уничтожена в Мировской громаде.

В Марганецкой громаде поврежден один дом, а в Червоногригорьевской громаде враг открывал огонь из артиллерии. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

На остальных территориях Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі