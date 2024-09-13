Российские войска обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома
Киев • УНН
Вечером и ночью российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Ранена 73-летняя женщина, повреждены частные дома, инфраструктура и хозяйственные постройки в нескольких громадах.
Вечером и ночью войска страны-агрессора атаковали Никопольщину, нанося удары дронами-камикадзе и артиллерийскими снарядами. В результате обстрелов пострадала 73-летняя местная жительница, которая получила осколочное ранение головы. Ее доставили в больницу, где она получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Никополе повреждены три частных дома и линия электропередач. Также разрушена хозяйственная постройка, а еще одна полностью уничтожена в Мировской громаде.
В Марганецкой громаде поврежден один дом, а в Червоногригорьевской громаде враг открывал огонь из артиллерии. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
На остальных территориях Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі31 августа 2024, 05:29 • 27750 просмотров