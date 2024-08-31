Россия обстреляла Никополь и Марганец: пострадала женщина, повреждены здания

Ночью, 31 августа, российские военные нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области, один человек пострадал. Об этом сообщил в Телеграмме председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

«Ночью враг бил из артиллерии по Никополю и Марганцу. Пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести», - написал Лысак.

По его словам, в результате ночных обстрелов повреждения получили 7 многоэтажек и 4 частных дома, хозяйственная постройка, админздание, магазины, салон красоты, агентство недвижимости, стоматологический кабинет, автобусная остановка, медучреждение и лицей. Задело также линии электропередачи и газопровод.

Лысак отметил, что на утро оккупанты нанесли удары по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам, применив БпЛА и артиллерию. Последствия атак уточняются.

Начальник ОВА проинформировал, что этой ночью ПВО сбила над Днепропетровской областью 3 дрона типа Shahed.

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