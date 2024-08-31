Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Нікополь і Марганець Дніпропетровської області. Постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, збито 3 дрони.
Вночі, 31 серпня, російські військові завдали ударів по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області, одна людина постраждала. Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Вночі ворог бив з артилерії по Нікополю та Марганцю. Постраждала 58-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості", - написав Лисак.
За його словами, внаслідок нічних обстрілів пошкоджень зазнали 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда, адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка, медзаклад та ліцей. Зачепило також лінії електропередачі та газогін.
Лисак зазначив, що на ранок окупанти завдали ударів по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, застосувавши БпЛА й артилерію. Наслідки атак уточнюються.
Начальник ОВА поінформував, що цієї ночі ППО збила над Дніпропетровською областю 3 дрони типу Shahed.
Армія рф вранці тричі обстріляла пожежно-рятувальну частину в Нікополі30.08.24, 10:29 • 17255 переглядiв