Російські дрони вдарили по Одещині: пошкодило ресторан, четверо постраждалих
Київ • УНН
Росія атакувала Одеську область ударними дронами. Один безпілотник пошкодив фасад і скління ресторану, постраждали четверо людей.
фото ілюстративне
Одеська область зазнала ще однієї атаки рф - дронами, пошкоджено ресторан, відомо про 4 постраждалих, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.
Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Один з них пошкодив фасад та скління ресторану. На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих
З його слів, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Південь Одещини зазнав масованої російської атаки, є перебої зі світлом20.08.26, 08:53 • 3986 переглядiв