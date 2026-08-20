Російські дрони вдарили по Одещині: пошкодило ресторан, четверо постраждалих

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Одеська область зазнала ще однієї атаки рф - дронами, пошкоджено ресторан, відомо про 4 постраждалих, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.

Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Один з них пошкодив фасад та скління ресторану. На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих - написав Кіпер.

З його слів, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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