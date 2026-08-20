Российские дроны ударили по Одесской области: повреждён ресторан, четверо пострадавших
Киев • УНН
Россия атаковала Одесскую область ударными дронами. Один беспилотник повредил фасад и остекление ресторана, пострадали четыре человека.
фото иллюстративное
Одесская область подверглась очередной атаке рф — дронами, повреждён ресторан, известно о 4 пострадавших, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях, пишет УНН.
Враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Один из них повредил фасад и остекление ресторана. К сожалению, на данный момент известно о 4 пострадавших
По его словам, информация о последствиях атаки уточняется.
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