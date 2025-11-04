ukenru
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Російські дрони атакували передмістя Харкова, залишивши 6 постраждалих: показали наслідки

Київ • УНН

Внаслідок атаки російських БпЛА 4 листопада близько 4:00 на Харківщині постраждали шість людей. Пошкоджено приватні будинки, інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.

Російські дрони атакували передмістя Харкова, залишивши 6 постраждалих: показали наслідки

Російські дрони під ранок вдарили по передмістю Харкова, постраждали шість людей, у тому числі двоє співробітників місцевої пожежної команди, є значні руйнування, повідомила у вівторок Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Атака сталась 4 листопада близько 4:00.

У селі Руська Лозова, як вказано, пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди. "Двоє чоловіків зазнали поранень", - повідомили у прокуратурі.

У селищі Докучаєвське Роганської громади, за даними прокуратури, пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. "Дві жінки зазнали гострої стресової реакції. Під ударом також опинилася будівля місцевої пожежної команди та службові автомобілі - постраждали двоє співробітників", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Юлія Шрамко

