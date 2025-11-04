Російські дрони атакували передмістя Харкова, залишивши 6 постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських БпЛА 4 листопада близько 4:00 на Харківщині постраждали шість людей. Пошкоджено приватні будинки, інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.
Російські дрони під ранок вдарили по передмістю Харкова, постраждали шість людей, у тому числі двоє співробітників місцевої пожежної команди, є значні руйнування, повідомила у вівторок Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Атака сталась 4 листопада близько 4:00.
У селі Руська Лозова, як вказано, пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди. "Двоє чоловіків зазнали поранень", - повідомили у прокуратурі.
У селищі Докучаєвське Роганської громади, за даними прокуратури, пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. "Дві жінки зазнали гострої стресової реакції. Під ударом також опинилася будівля місцевої пожежної команди та службові автомобілі - постраждали двоє співробітників", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
