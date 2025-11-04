Российские дроны атаковали пригород Харькова, оставив 6 пострадавших: показали последствия

ukenru
07:40 • 1918 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 9978 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
06:34 • 10052 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 57354 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 37879 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 39642 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 32689 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 42921 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18347 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15523 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ3 ноября, 22:16 • 12074 просмотра
Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней3 ноября, 23:30 • 11662 просмотра
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС02:25 • 12273 просмотра
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video03:27 • 11340 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 8528 просмотра
публикации
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 9994 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 9100 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 57361 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 42923 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 38614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Италия
Польша
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 5218 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 20900 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 25481 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 35273 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 36118 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

Российские дроны атаковали пригород Харькова, оставив 6 пострадавших: показали последствия

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В результате атаки российских БПЛА 4 ноября около 4:00 в Харьковской области пострадали шесть человек. Повреждены частные дома, инфраструктурный объект и пожарная часть.

Российские дроны атаковали пригород Харькова, оставив 6 пострадавших: показали последствия

Российские дроны под утро ударили по пригороду Харькова, пострадали шесть человек, в том числе двое сотрудников местной пожарной команды, есть значительные разрушения, сообщила во вторник Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Атака произошла 4 ноября около 4:00.

В селе Русская Лозовая, как указано, повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. "Двое мужчин получили ранения", - сообщили в прокуратуре.

В поселке Докучаевское Роганской громады, по данным прокуратуры, поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. "Две женщины получили острую стрессовую реакцию. Под ударом также оказалось здание местной пожарной команды и служебные автомобили - пострадали двое сотрудников", - говорится в сообщении.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Одесская область подверглась двум волнам дроновых атак рф на портовую инфраструктуру и энергетику: показали последствия04.11.25, 09:04 • 1440 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Харьков