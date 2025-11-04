Российские дроны атаковали пригород Харькова, оставив 6 пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
В результате атаки российских БПЛА 4 ноября около 4:00 в Харьковской области пострадали шесть человек. Повреждены частные дома, инфраструктурный объект и пожарная часть.
Российские дроны под утро ударили по пригороду Харькова, пострадали шесть человек, в том числе двое сотрудников местной пожарной команды, есть значительные разрушения, сообщила во вторник Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Атака произошла 4 ноября около 4:00.
В селе Русская Лозовая, как указано, повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. "Двое мужчин получили ранения", - сообщили в прокуратуре.
В поселке Докучаевское Роганской громады, по данным прокуратуры, поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. "Две женщины получили острую стрессовую реакцию. Под ударом также оказалось здание местной пожарной команды и служебные автомобили - пострадали двое сотрудников", - говорится в сообщении.
Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Одесская область подверглась двум волнам дроновых атак рф на портовую инфраструктуру и энергетику: показали последствия04.11.25, 09:04 • 1440 просмотров