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Російські безпілотники зафіксовані над трьома областями України

Російські безпілотники зафіксовані над трьома областями України

Київ • УНН

 • 24424 перегляди

У різних регіонах України зафіксовано кілька ворожих БПЛА.

Ворожі безпілотники зафіксовані над кількома регіонами України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

Декілька БпЛА, за даними ПС ЗСУ, - у південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.

Також БпЛА фіксують у північно-східній частині Миколаївщини, курс північний.

Окрім того, БпЛА - південніше Кривого Рогу, курс північний.

Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях28.05.24, 07:23 • 36071 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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