Російські безпілотники зафіксовані над трьома областями України
Київ • УНН
У різних регіонах України зафіксовано кілька ворожих БПЛА.
Ворожі безпілотники зафіксовані над кількома регіонами України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
Декілька БпЛА, за даними ПС ЗСУ, - у південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.
Також БпЛА фіксують у північно-східній частині Миколаївщини, курс північний.
Окрім того, БпЛА - південніше Кривого Рогу, курс північний.
Повітряні Сили знищили за ніч три ворожі дрони у трьох областях28.05.24, 07:23 • 36071 перегляд