Российские беспилотники зафиксированы над тремя областями Украины

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На юге Украины противник активизировал штурмовые действия, проведя 20 обстрелов в районе Крынок Херсонской области и на Ореховском направлении, что привело к потерям у врага вдвое больше, чем обычно.
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Министры НАТО обсудят создание фонда в 100 миллиардов евро для Украины: названа дата заседания
Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят создание фонда в 100 миллиардов евро для предоставления долгосрочной военной поддержки Украине на своей встрече в Праге 31 мая, накануне июльского саммита НАТО в Вашингтоне.
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Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе
Пилот британских ВВС погиб в катастрофе самолета "Спитфайр", что привело к временной приостановке полета в память о "битве за Британию".
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Цены на нефть выросли на торгах в Азии во вторник, поддержанные ожиданиями высокого спроса на топливо в США во время летнего автомобильного сезона и в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня, на которой, как ожидается, будет продолжено сокращение добычи.