Российские беспилотники зафиксированы над тремя областями Украины

Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

Цены на нефть выросли на торгах в Азии во вторник, поддержанные ожиданиями высокого спроса на топливо в США во время летнего автомобильного сезона и в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня, на которой, как ожидается, будет продолжено сокращение добычи.