росіяни збільшили кількість наступальних і штурмових дій на Таврійському напрямку - Тарнавський
Київ • УНН
Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки
Окупаційні війська рф значно збільшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно. В полон за тиждень здалися півтора десятка окупантів
За його словами, ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ Таврія 100 авіаударів. В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину.
Доповнення
Тарнавський зауважив, що вчора окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів.
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Також бригадний генерал розповів, скільки окупантів за добу вдалось знищити бійцям ЗСУ на Таврійському напрямку.
Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки
Крім того, за минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.
Нагадаємо
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, уздовж лінії фронту за минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень. Українські війська відбили атаки на різних ділянках фронту, при цьому ворог продовжує наступати, попри значні втрати.