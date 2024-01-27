россияне увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - Тарнавский

Оккупационные войска рф значительно увеличили количество штурмовых действий на Таврическом направлении. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий - вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно. В плен за неделю сдались полтора десятка оккупантов - резюмировал бригадный генерал.

По его словам, враг в течение семи суток нанес в операционной зоне ОСУВ Таврия 100 авиаударов. В основном это КАБы и большинство из них сброшено захватчиками на Донетчину.

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Тарнавский отметил, что вчера оккупанты нанесли 2 ракетных удара, с С-300, по Мирнограду и Новогродовке, и в целом осуществили 714 артобстрелов.

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Также бригадный генерал рассказал, сколько оккупантов за сутки удалось уничтожить бойцам ВСУ на Таврическом направлении.

Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники - резюмировал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Кроме того, за прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов.

Напомним

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, вдоль линии фронта за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Украинские войска отбили атаки на разных участках фронта, при этом враг продолжает наступать, несмотря на значительные потери.