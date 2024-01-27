россияне увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - Тарнавский

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  139037 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  161228 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  153386 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  187601 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  211355 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  193030 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  199857 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  201303 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  171777 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

россияне увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - Тарнавский

Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники

Война •   •  15439 просмотра
россияне увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - Тарнавский

Ночью в результате вражеских ударов в Купянске загорелось 4 пожара

Российские обстрелы Харьковской области вызвали 4 пожара в городе Купянск, которые уже потушили. Около 15 населенных пунктов региона также попали под артиллерийский и минометный обстрел за последние сутки, в результате чего был ранен полицейский.

Война •   •  16027 просмотра
Ночью в результате вражеских ударов в Купянске загорелось 4 пожара

Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский

В Международный день памяти жертв Холокоста президент Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии, в которой шесть миллионов евреев были убиты нацистами. Он заявил, что важно сохранить истории тех, кто помогал спасать жизни в это темное время.

Общество •   •  13793 просмотра
Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский

Германия поддерживает отстранение российских и белорусских атлетов от Олимпиады

Германия поддерживает позицию Украины относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от международных спортивных соревнований, включая Олимпийские игры.

Спорт •   •  16424 просмотра
Германия поддерживает отстранение российских и белорусских атлетов от Олимпиады

Украинскую футбольную команду ветеранов с ампутациями не выпустили за границу

Футбольную команду "Покрова", состоящую преимущественно из военнослужащих, не выпустили за границу из-за отсутствия необходимых документов. Однако пограничники принимают меры, чтобы помочь команде пересечь границу позже.

Общество •   •  15128 просмотра
Украинскую футбольную команду ветеранов с ампутациями не выпустили за границу

В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке

российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.

Война •   •  19437 просмотра
В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке

Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен

Сегодня утром российские оккупационные войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  18396 просмотра
Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

В Польше перевернулся украинский автобус, в результате чего пострадали 20 граждан Украины. Украина сотрудничает с польской стороной в расследовании обстоятельств аварии.

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Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Грузинские таможенники зафиксировали 1770 попыток обхода санкций против рф

Грузинская таможня выявила более 1700 попыток контрабандного ввоза товаров в Грузию в обход антироссийских санкций, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.

Новости Мира •   •  15237 просмотра
Грузинские таможенники зафиксировали 1770 попыток обхода санкций против рф

Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

В Минэнерго уверяют, что внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. В ведомстве добавляют, что также планируется коммерческий импорт электроэнергии.

Экономика •   •  18478 просмотра
Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы