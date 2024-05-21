Ворог завдав ракетний удар по виробничій інфраструктурі Конотопа - ОВА
Київ • УНН
Російський ракетний удар був спрямований на виробничу інфраструктуру в Конотопі, Сумська область; наслідки оцінюються аварійними службами.
У Сумській області російські військові завдали ракетний удар по виробничій інфраструктурі в Конотопі у Сумській області, наслідки оцінюються, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.
Ворог завдав ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються
Вночі та зранку росіяни обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано 13 вибухів21.05.24, 09:39 • 20266 переглядiв