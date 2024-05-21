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29 березня, 10:47 • 100080 перегляди

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29 березня, 09:57 • 104753 перегляди

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29 березня, 07:30 • 102652 перегляди

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28 березня, 20:29 • 104400 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 127949 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141598 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143193 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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Ворог завдав ракетний удар по виробничій інфраструктурі Конотопа - ОВА

Ворог завдав ракетний удар по виробничій інфраструктурі Конотопа - ОВА

Київ • УНН

 • 18772 перегляди

Російський ракетний удар був спрямований на виробничу інфраструктуру в Конотопі, Сумська область; наслідки оцінюються аварійними службами.

У Сумській області російські військові завдали ракетний удар по виробничій інфраструктурі в Конотопі у Сумській області, наслідки оцінюються, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.

Ворог завдав ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються

- повідомили в ОВА у Telegram.

Вночі та зранку росіяни обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано 13 вибухів21.05.24, 09:39 • 20266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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