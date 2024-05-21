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Вночі та зранку росіяни обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано 13 вибухів

Вночі та зранку росіяни обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано 13 вибухів

Київ • УНН

 • 20266 перегляди

росіяни обстріляли два населених пункти в Сумській області, зафіксувавши 13 вибухів від мінометного і танкового вогню.

Вночі та вранці війська рф обстриляли дві громади Сумської області, зафіксовано 13 вибухів. Про це аовідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська та Білопільська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Миропільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів).

Нагадаємо

Українські сили протиповітряної оборони за ніч збили 28 з 29 російських ударних безпілотників у різних регіонах України.

Ольга Розгон

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