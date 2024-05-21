Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, должны лично стать на воинский учет в военных комиссариатах до 16 июня 2024 года, в соответствии с постановлением Кабинета Министров.