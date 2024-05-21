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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 11:58  •  5704 просмотра

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Российский ракетный удар был направлен на производственную инфраструктуру в Конотопе, Сумская область; последствия оцениваются аварийными службами.

В Сумской области российские военные нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре в Конотопе в Сумской области, последствия оцениваются, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются

- сообщили в ОВА в Telegram.

Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов21 мая 2024, 06:39 • 15544 просмотра

Юлия Шрамко

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Российский ракетный удар был направлен на производственную инфраструктуру в Конотопе, Сумская область; последствия оцениваются аварийными службами.

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Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.

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Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Факты массового браконьерства на территории парка "Тузловские лиманы" выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи и представители правоохранительных органов.

Общество •   •  22286 просмотра
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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Большинство перевозок не осуществляются из-за опасений, что водителей грузовиков могут задержать или мобилизовать на пунктах пропуска и границах в соответствии с новым законом о мобилизации, что заставляет компании временно приостановить работу в ожидании реакции правительства.

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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, должны лично стать на воинский учет в военных комиссариатах до 16 июня 2024 года, в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

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Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Бельгия привержена тому, чтобы организовать межправительственную конференцию для начала переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой до окончания своего председательства 30 июня.

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Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Анголы Жоау Лоренсу на Саммит мира в Швейцарию и обсудил усиление сотрудничества между Украиной и Анголой.

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Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Папа Франциск предупреждает, что последствия климатического кризиса уже очевидны и серьезно влияют на все большую часть населения планеты.

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Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

По данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, в начале 2024 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями впервые снизился до 19,1% против 25,7% в конце 2023 года.

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Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром прошел второе чтение в парламенте.

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