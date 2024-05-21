Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА
Киев • УНН
Российский ракетный удар был направлен на производственную инфраструктуру в Конотопе, Сумская область; последствия оцениваются аварийными службами.
В Сумской области российские военные нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре в Конотопе в Сумской области, последствия оцениваются, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.
Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются
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