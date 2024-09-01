росіяни вночі намагалися дістатися у район агрегатного заводу у Вовчанську
Київ • УНН
Вночі штурмова група окупантів спробувала дістатися району агрегатного заводу у Вовчанську, але була виявлена та знищена українськими захисниками. росіяни продовжують штурмові дії в районі багатоповерхівок міста.
Протягом ночі штурмова група окупантів намагалася дістатися у район агрегатного заводу у Вовчанську, але була вчасно виявлена українськими захисниками та знищена. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОТУ "Харків".
У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі штурмова група окупантів намагалася дістатися у район Агрегатного заводу, була вчасно виявлена українськими захисниками та знищена,
Повідомляється, що в районі населеного пункту Глибоке переміщення особового складу противника має поодинокий характер через високу активність ударних БпЛА Сил оборони. Відмічаються випадки відмов військовослужбовців армії рф від виконання бойових завдань.
Поблизу Лукʼянців ворог провів перегрупування штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу та змінив позиції мінометних розрахунків. В районі Стариці переміщення особового складу противника має поодинокий характер з метою евакуації санітарних втрат та проведення логістичного забезпечення,
Також повідомляється, що в районі населеного пункту Тихе, противник нарощує систему РЕБ та посилює передові позиції розрахунками АГС.
Доповнення
25 серпня речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв, що у Вовчанську на Харківщині на агрегатному заводі вже кілька місяців заблокований російський підрозділ.
Саранцев коментуючи плани противника завести у Вовчанськ чеченський спецназ "Ахмат", заявив, що цей підрозділ буде виконувати свої піар-акції і якоїсь серйозної бойової задачі виконувати не буде.