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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 12:09  •  1268 просмотра

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Ночью штурмовая группа оккупантов попыталась добраться до района агрегатного завода в Волчанске, но была обнаружена и уничтожена украинскими защитниками. россияне продолжают штурмовые действия в районе многоэтажек города.

В течение ночи штурмовая группа оккупантов пыталась добраться в район агрегатного завода в Волчанске, но была вовремя обнаружена украинскими защитниками и уничтожена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОТГ "Харьков".

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. В течение ночи штурмовая группа оккупантов пыталась добраться в район Агрегатного завода, была вовремя обнаружена украинскими защитниками и уничтожена,

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе населенного пункта Глубокое перемещение личного состава противника имеет единичный характер из-за высокой активности ударных БпЛА Сил обороны. Отмечаются случаи отказов военнослужащих армии рф от выполнения боевых задач.

Вблизи Лукьянцев враг провел перегруппировку штурмовых групп 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и изменил позиции минометных расчетов. В районе Старицы перемещение личного состава противника носит единичный характер с целью эвакуации санитарных потерь и проведения логистического обеспечения,

- отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Тихое, противник наращивает систему РЭБ и усиливает передовые позиции расчетами АГС.

Дополнение

25 августа спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что в Волчанске на Харьковщине на агрегатном заводе уже несколько месяцев заблокировано российское подразделение.

Саранцев комментируя планы противника завести в Волчанск чеченский спецназ "Ахмат", заявил, что это подразделение будет выполнять свои пиар-акции и какой-то серьезной боевой задачи выполнять не будет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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