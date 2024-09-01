россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

В течение ночи штурмовая группа оккупантов пыталась добраться в район агрегатного завода в Волчанске, но была вовремя обнаружена украинскими защитниками и уничтожена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОТГ "Харьков".

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. В течение ночи штурмовая группа оккупантов пыталась добраться в район Агрегатного завода, была вовремя обнаружена украинскими защитниками и уничтожена, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе населенного пункта Глубокое перемещение личного состава противника имеет единичный характер из-за высокой активности ударных БпЛА Сил обороны. Отмечаются случаи отказов военнослужащих армии рф от выполнения боевых задач.

Вблизи Лукьянцев враг провел перегруппировку штурмовых групп 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и изменил позиции минометных расчетов. В районе Старицы перемещение личного состава противника носит единичный характер с целью эвакуации санитарных потерь и проведения логистического обеспечения, - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Тихое, противник наращивает систему РЭБ и усиливает передовые позиции расчетами АГС.

Дополнение

25 августа спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что в Волчанске на Харьковщине на агрегатном заводе уже несколько месяцев заблокировано российское подразделение.

Саранцев комментируя планы противника завести в Волчанск чеченский спецназ "Ахмат", заявил, что это подразделение будет выполнять свои пиар-акции и какой-то серьезной боевой задачи выполнять не будет.