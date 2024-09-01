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Саранцев про плани заведення у Вовчанськ підрозділ "Ахмат": буде виконувати свої піар-акції

Саранцев про плани заведення у Вовчанськ підрозділ "Ахмат": буде виконувати свої піар-акції

Київ • УНН

 • 85205 перегляди

Речник ОТУ "Харків" прокоментував плани росіян завести у Вовчанськ чеченський спецназ "Ахмат". За його словами, цей підрозділ не виконуватиме серйозних бойових завдань, а лише займатиметься піаром.

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев коментуючи плани противника завести у Вовчаньськ чеченський спецназ "Ахмат", заявив, що цей підрозділ буде виконувати свої піар-акції і якоїсь серйозної бойової задачі виконувати не буде. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання про, що може свідчити, те що росіяни заводять у північну частину Вовчанська підрозділ "Ахмат", Саранцев відповів: "Це свідчить про те, що противник поступово вичерпує свій наступальний потенціал й змушений задіювати всі наявні підрозділи для того, щоб здійснювати з їх допомоги якісь штурмові дії. Втім саме на цей підрозділ навіть командування противника не покладає великих надій, оскільки ми знаємо їхній підхід до виконання бойових завдань. Тому моя думка така, що цей підрозділ буде виконувати свої піар-акції і якоїсь серйозної бойової задачі виконувати не буде".

Також він наголосив, що противник завершив заміну 83 окремої десантно-штурмової бригади на 136 окрему мотострілецьку бригаду – це також район населеного пункту Вовчанськ, поблизу Стариці.

Туди зайшов новий свіжий підрозділ, противник вже намагається здійснювати розвідку. Він проводить постійно повітряну розвідку, вони намагаються розширювати свою зону контролю. Намагаються в певних моментах висуватися, шукати слабкі місця в нашій обороні, але тим не менше всі їх наміри присікаються Силами оборони України. Противник виявляється і їх завдається ефективне вогневе ураження,

- розповів Саранцев.

Контекст

31 серпня Саранцев повідомляв, що найближчим часом противник заведе у Вовчанськ підрозділ "Ахмат".

30 серпня в ОТУ "Харків" повідомляли, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною. Противник продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту. Зокрема, у Вовчанську ворог атакує у районі багатоповерхової забудови.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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