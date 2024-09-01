Саранцев о планах заведения в Волчанск подразделение "Ахмат": будет выполнять свои пиар-акции

Представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев комментируя планы противника завести в Волчанск чеченский спецназ "Ахмат", заявил, что это подразделение будет выполнять свои пиар-акции и какой-то серьезной боевой задачи выполнять не будет. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос о, что может свидетельствовать, то что россияне заводят в северную часть Волчанска подразделение "Ахмат", Саранцев ответил: "Это свидетельствует о том, что противник постепенно исчерпывает свой наступательный потенциал и вынужден задействовать все имеющиеся подразделения для того, чтобы осуществлять с их помощью какие-то штурмовые действия. Впрочем, именно на это подразделение даже командование противника не возлагает больших надежд, поскольку мы знаем их подход к выполнению боевых задач. Поэтому мое мнение таково, что это подразделение будет выполнять свои пиар-акции и какой-то серьезной боевой задачи выполнять не будет".

Также он отметил, что противник завершил замену 83 отдельной десантно-штурмовой бригады на 136 отдельную мотострелковую бригаду - это также район населенного пункта Волчанск, вблизи Старицы.

Туда зашло новое свежее подразделение, противник уже пытается осуществлять разведку. Он проводит постоянно воздушную разведку, они пытаются расширять свою зону контроля. Пытаются в определенных моментах выдвигаться, искать слабые места в нашей обороне, но тем не менее все их намерения пресекаются Силами обороны Украины. Противник выявляется и им наносится эффективное огневое поражение, - рассказал Саранцев.

Контекст

31 августа Саранцев сообщал, что в ближайшее время противник заведет в Волчанск подразделение "Ахмат".

30 августа в ОТГ "Харьков" сообщали, что на Харьковском направлении обстановка остается сложной. Противник продолжает штурмовые действия на всех активных участках фронта. В частности, в Волчанске враг атакует в районе многоэтажной застройки.