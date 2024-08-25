На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються заблоковані росіяни

У Вовчанську на Харківщині на агрегатному заводі вже кілька місяців заблокований російський підрозділ. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає УНН.

В певних локаціях вони (росіяни – ред.) використовують для виконання завдань логістики безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі, там де вже кілька місяців заблокований підрозділ і вся логістика там здійснюється виключно за допомогою використання безпілотних літальних апаратів, - розповів Саранцев.

За його словами, безпілотниками росіяни доставляють воду, боєкомплекти та медикаменти для заблокованого підрозділу.

На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там несуть втрати, тобто там є в них і загиблі, і поранені лежачі, поранені які спроможні вести бій. Певна кількість там залишається, точну цифру назвати не можу. Вони обмежені у своїх діях, вони не можуть вийти, пересуватися ззовні, - сказав Саранцев.

Доповнення

1 серпня Саранцев повідомляв, що агрегатний завод у Вовчанську перебуває під вогневим контролем Сил оборони.

25 серпня Саранцев зазначив, що в Харківській області українським військовим вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях, позитивні моменти є.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.