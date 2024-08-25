На агрегатному заводі у Вовчанську залишаються заблоковані росіяни
Київ • УНН
На агрегатному заводі у Вовчанську кілька місяців заблокований російський підрозділ. восіяни використовують безпілотники для доставки води, боєприпасів та медикаментів, але не можуть вийти чи пересуватися ззовні.
У Вовчанську на Харківщині на агрегатному заводі вже кілька місяців заблокований російський підрозділ. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає УНН.
В певних локаціях вони (росіяни – ред.) використовують для виконання завдань логістики безпілотники. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі, там де вже кілька місяців заблокований підрозділ і вся логістика там здійснюється виключно за допомогою використання безпілотних літальних апаратів,
За його словами, безпілотниками росіяни доставляють воду, боєкомплекти та медикаменти для заблокованого підрозділу.
На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там несуть втрати, тобто там є в них і загиблі, і поранені лежачі, поранені які спроможні вести бій. Певна кількість там залишається, точну цифру назвати не можу. Вони обмежені у своїх діях, вони не можуть вийти, пересуватися ззовні,
Доповнення
1 серпня Саранцев повідомляв, що агрегатний завод у Вовчанську перебуває під вогневим контролем Сил оборони.
25 серпня Саранцев зазначив, що в Харківській області українським військовим вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях, позитивні моменти є.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.