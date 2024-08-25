На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне

В Волчанске на Харьковщине на агрегатном заводе уже несколько месяцев заблокировано российское подразделение. Об этом сообщил представитель ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает УНН.

В определенных локациях они (россияне - ред.) используют для выполнения задач логистики беспилотники. В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе, там где уже несколько месяцев заблокировано подразделение и вся логистика там осуществляется исключительно с помощью использования беспилотных летательных аппаратов, - рассказал Саранцев.

По его словам, беспилотниками россияне доставляют воду, боекомплекты и медикаменты для заблокированного подразделения.

В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери, то есть там есть у них и погибшие, и раненые лежачие, раненые которые способны вести бой. Определенное количество там остается, точную цифру назвать не могу. Они ограничены в своих действиях, они не могут выйти, передвигаться извне, - сказал Саранцев.

Дополнение

1 августа Саранцев сообщал, что агрегатный завод в Волчанске находится под огневым контролем Сил обороны.

25 августа Саранцев отметил, что в Харьковской области украинским военным удается улучшать тактическое положение на определенных локациях, положительные моменты есть.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в Курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановка операции рф по нападению на Сумскую область.