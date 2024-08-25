В ОТУ "Харків" про ситуацію на Харківщині: позитивні моменти є

В Харківській області українським військовим вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях, позитивні моменти є. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, що відбувається на Харківщині, Саранцев відповів: "Наразі ми не можемо онлайн коментувати тактичні епізоди, які відбуваються просто зараз. Певні позитивні моменти в нас є. Частково нам вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях, але ми про це обов’язково повідомимо трішки згодом, коли можна буде безпечно про це говорити".

Також він зазначив, що у Вовчанську противник постійно переформовує штурмові групи, тому що він несе великі втрати.

Штурмові групи постійно поповнюються особовим складом. Він проводить внутрішню ротацію, залучає резерви, проводить повітряну розвідку маршрутів висування, нарощує систему зв’язку для того, щоб більш ефективніше для себе підготуватися до ведення цих штурмових дій. Також він намагається проводить заходи логістики, тобто поповнює боєприпаси, медикаменти, продовольство для військових, які знаходяться на передових позиціях, - розповів Саранцев.

Ворог з різних напрямків намагається штурмувати позиції Сил оборони у Вовчанську - ОТУ "Харків"

Разом з тим, він повідомив, що українські військові при сприятливих умовах засобами дальньої розвідки виявляють ці всі пересування й завдають вогневого ураження, як по скупленню противника, так й по планових цілях й по позиціях, які противник намагається створювати досягнувши певного рубежу.

Доповнення

23 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони з травня вдалося відбити спробу росії наступати на Харків, а також ЗСУ витискають російську армію з Харківщини.