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Окупант не підкорить Харків, не підкорить усю нашу Україну - Зеленський

Окупант не підкорить Харків, не підкорить усю нашу Україну - Зеленський

Київ • УНН

 • 34680 перегляди

Президент Зеленський заявив, що з травня ЗСУ відбили спробу РФ наступати на Харків і витісняють російську армію з Харківщини. Він подякував харків'янам за героїзм та запевнив, що окупанти не підкорять місто.

Президент України Володимир Зеленський в День міста Харків заявив, що Силам оборони з травня вдалося відбити спробу росії наступати на Харків, а також ЗСУ витискають російську армію з Харківщини. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Також сьогодні хочу подякувати Харкову - це День Харкова. Дійсно героїчне місто, місто людей і їх життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину. Я говорив із головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Бійці 3 ОШБр почали наступальну операцію на Харківщині. Військові вже взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів та просунулись углиб фронту на майже два кілометри квадратних.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

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