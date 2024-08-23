Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День города Харьков заявил, что Силам обороны с мая удалось отбить попытку россии наступать на Харьков, а также ВСУ вытесняют российскую армию с Харьковщины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

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Также сегодня хочу поблагодарить Харьков - это День Харькова. Действительно героический город, город людей и их жизни. С начала этого мая нашим силам удалось отразить попытку России наступать на Харьков, сломать этот наш город и всю Харьковскую область. Я говорил с главкомом Сырским, в частности относительно боев на Харьковщине. Вытесняем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность - сказал Зеленский.

Напомним,

Бойцы 3 ОШБр начали наступательную операцию на Харьковщине. Военные уже взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов и продвинулись вглубь фронта почти на два километра квадратных.