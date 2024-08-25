В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

В Харьковской области украинским военным удается улучшать тактическое положение на определенных локациях, положительные моменты есть. Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, что происходит на Харьковщине, Саранцев ответил: "Сейчас мы не можем онлайн комментировать тактические эпизоды, которые происходят прямо сейчас. Определенные положительные моменты у нас есть. Частично нам удается улучшать тактическое положение на определенных локациях, но мы об этом обязательно сообщим немного позже, когда можно будет безопасно об этом говорить".

Также он отметил, что в Волчанске противник постоянно переформировывает штурмовые группы, потому что он несет большие потери.

Штурмовые группы постоянно пополняются личным составом. Он проводит внутреннюю ротацию, привлекает резервы, проводит воздушную разведку маршрутов выдвижения, наращивает систему связи для того, чтобы более эффективно для себя подготовиться к ведению этих штурмовых действий. Также он пытается проводит мероприятия логистики, то есть пополняет боеприпасы, медикаменты, продовольствие для военных, которые находятся на передовых позициях, - рассказал Саранцев.

Враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Вместе с тем, он сообщил, что украинские военные при благоприятных условиях средствами дальней разведки обнаруживают эти все передвижения и наносят огневое поражение, как по скоплению противника, так и по плановым целям и по позициям, которые противник пытается создавать достигнув определенного рубежа.

Дополнение

23 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны с мая удалось отбить попытку россии наступать на Харьков, а также ВСУ вытесняют российскую армию с Харьковщины.