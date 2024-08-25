В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

  •  71982 просмотра
В Гааге подняли украинский флаг на здании Минобороны Нидерландов

В Гааге подняли украинский флаг на здании Минобороны Нидерландов

  •  37942 просмотра
ПВО сбила 8 ударных российских дронов

ПВО сбила 8 ударных российских дронов

  •  67010 просмотра
США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

  •  58232 просмотра
Генштаб: за минувшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

Генштаб: за минувшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

  •  33304 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  246082 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  234986 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  250705 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  261618 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  311068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

  •  18641 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  68253 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  135823 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  68687 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

23 августа 2024, 15:04  •  66883 просмотра
Актуальное
В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 08:58  •  489 просмотра

Read in English

Украинские военные улучшают тактическое положение на определенных локациях Харьковской области. Враг в Волчанске переформировывает штурмовые группы из-за больших потерь, а ВСУ наносят удары по обнаруженным целям.

В Харьковской области украинским военным удается улучшать тактическое положение на определенных локациях, положительные моменты есть. Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, что происходит на Харьковщине, Саранцев ответил: "Сейчас мы не можем онлайн комментировать тактические эпизоды, которые происходят прямо сейчас. Определенные положительные моменты у нас есть. Частично нам удается улучшать тактическое положение на определенных локациях, но мы об этом обязательно сообщим немного позже, когда можно будет безопасно об этом говорить".

Также он отметил, что в Волчанске противник постоянно переформировывает штурмовые группы, потому что он несет большие потери.

Штурмовые группы постоянно пополняются личным составом. Он проводит внутреннюю ротацию, привлекает резервы, проводит воздушную разведку маршрутов выдвижения, наращивает систему связи для того, чтобы более эффективно для себя подготовиться к ведению этих штурмовых действий. Также он пытается проводит мероприятия логистики, то есть пополняет боеприпасы, медикаменты, продовольствие для военных, которые находятся на передовых позициях,

- рассказал Саранцев.

Враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске - ОТГ "Харьков"22 августа 2024, 06:50 • 19410 просмотров

Вместе с тем, он сообщил, что украинские военные при благоприятных условиях средствами дальней разведки обнаруживают эти все передвижения и наносят огневое поражение, как по скоплению противника, так и по плановым целям и по позициям, которые противник пытается создавать достигнув определенного рубежа.

Дополнение

23 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны с мая удалось отбить попытку россии наступать на Харьков, а также ВСУ вытесняют российскую армию с Харьковщины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
  •  112772 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
23 августа 2024, 17:45  •  135823 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  147125 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  140862 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  246082 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  107939 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  95266 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  81420 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  234986 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100224 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Популярные

Генштаб: за минувшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

Генштаб: за минувшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

  •  33304 просмотра
США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

  •  58232 просмотра
ПВО сбила 8 ударных российских дронов

ПВО сбила 8 ударных российских дронов

  •  67010 просмотра
В Гааге подняли украинский флаг на здании Минобороны Нидерландов

В Гааге подняли украинский флаг на здании Минобороны Нидерландов

  •  37942 просмотра
Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

  •  71982 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  246082 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  234986 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  250705 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  261618 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  311068 просмотра

Война

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

  •  1415 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

  •  7378 просмотра
Обстрел Краматорска: рф ударила вероятно, ракетой "Искандер-М"

Обстрел Краматорска: рф ударила вероятно, ракетой "Искандер-М"

  •  10510 просмотра
Фактически неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря - ВМС

Фактически неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря - ВМС

  •  12321 просмотра
Войска рф за прошедшие сутки убили семерых и ранили 15 жителей Донетчины

Войска рф за прошедшие сутки убили семерых и ранили 15 жителей Донетчины

  •  15143 просмотра

политика

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

  •  1415 просмотра
рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский

рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский

  •  20152 просмотра
В воскресенье в Египте начинаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

В воскресенье в Египте начинаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

  •  31207 просмотра
США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

  •  58183 просмотра
ПВО сбила 8 ударных российских дронов

ПВО сбила 8 ударных российских дронов

  •  66958 просмотра

Война

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

  •  1415 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

  •  7378 просмотра
Обстрел Краматорска: рф ударила вероятно, ракетой "Искандер-М"

Обстрел Краматорска: рф ударила вероятно, ракетой "Искандер-М"

  •  10510 просмотра
Фактически неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря - ВМС

Фактически неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря - ВМС

  •  12321 просмотра
Войска рф за прошедшие сутки убили семерых и ранили 15 жителей Донетчины

Войска рф за прошедшие сутки убили семерых и ранили 15 жителей Донетчины

  •  15143 просмотра

политика

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

В ОТГ «Харьков» о ситуации на Харьковщине: положительные моменты есть

  •  1415 просмотра
рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский

рф выпустила по Украине около 10 тыс. ракет и более 33 тыс. КАБов - Зеленский

  •  20152 просмотра
В воскресенье в Египте начинаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

В воскресенье в Египте начинаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

  •  31207 просмотра
США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

  •  58183 просмотра
ПВО сбила 8 ударных российских дронов

ПВО сбила 8 ударных российских дронов

  •  66958 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  101773 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  103720 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  105088 просмотра

Экономика

Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

  •  7378 просмотра
США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

  •  58183 просмотра
Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

  •  25155 просмотра
Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

  •  48606 просмотра
Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  77306 просмотра

Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

24 августа 2024, 06:46  •  35358 просмотра
Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

24 августа 2024, 04:36  •  34677 просмотра
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

23 августа 2024, 09:36  •  39749 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

23 августа 2024, 08:54  •  81976 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

23 августа 2024, 05:26  •  52478 просмотра