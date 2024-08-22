Враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске - ОТГ "Харьков"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

  •  74233 просмотра
Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

  •  83436 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46784 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86637 просмотра
В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75215 просмотра
публикации
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  118246 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  142416 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  157398 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  211682 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  328275 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

  •  24449 просмотра
22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

  •  26820 просмотра
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

  •  35853 просмотра
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

  •  95285 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

21 августа 2024, 05:58  •  110405 просмотра
Актуальное
Враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 06:50  •  13403 просмотра

Read in English

На Харьковском направлении наибольшая активность оккупантов сохраняется в Волчанске. За минувшие сутки произошло 6 боевых столкновений, враг потерял 82 человека и 81 единицу техники.

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной. Наибольшая активность россиян сохраняется в Волчанске. Там оккупанты  с разных направлений пытаются штурмовать позиции Сил обороны. Об этом сообщили в ОТГ «Харьков» в сводке за 9:30 22 августа, передает УНН

Детали 

Как сообщается, в районе населенного пункта Глубокое противник провел внутреннюю замену личного состава боевых смен и осуществил эвакуацию потерь. Отмечено заведение на позиции личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ.

В районе Бугруватки враг провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях.

Впрочем, наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в Волчанске, где враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны.

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 ракетный удар (вероятно, Х-35). Кроме того, оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и 395 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

Как отмечается, Силы обороны продолжают отражать атаки российских оккупационных войск. Снижают живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 82 человека. Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники, в частности: 7 артиллерийских систем, 20 автомобилей, 6 единиц специальной техники, 48 БпЛА.

Генштаб: за добу 134 бої на фронті, понад третина - на Покровському напрямку, операція на Курському напрямку триває22 августа 2024, 05:44 • 11748 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
  •  10648 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
  •  118246 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
  •  89774 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
  •  91331 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
  •  80873 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Эксклюзив
Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп
  •  56009 просмотра

Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп

Эксклюзив
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
  •  102099 просмотра

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
21 августа 2024, 06:41  •  102967 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
20 августа 2024, 15:57  •  110252 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
20 августа 2024, 13:37  •  104528 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Популярные

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75215 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86637 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46784 просмотра
Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

  •  83436 просмотра
Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

  •  74233 просмотра

Публикации

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  118246 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  142416 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  157398 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  211682 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  328275 просмотра

Война

россия распространяет фейки о химической атаке украинской армии в курской области

россия распространяет фейки о химической атаке украинской армии в курской области

  •  120 просмотра
СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

  •  1214 просмотра
ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

  •  5432 просмотра
На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

  •  6953 просмотра
россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

  •  10180 просмотра

политика

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
Эксклюзив

  •  10709 просмотра
На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

  •  23161 просмотра
В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75277 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86695 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46854 просмотра

Война

россия распространяет фейки о химической атаке украинской армии в курской области

россия распространяет фейки о химической атаке украинской армии в курской области

  •  120 просмотра
СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

  •  1214 просмотра
ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

  •  5432 просмотра
На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

  •  6953 просмотра
россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

  •  10180 просмотра

политика

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
Эксклюзив

  •  10709 просмотра
На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

  •  23161 просмотра
В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75277 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86695 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46854 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

  •  23339 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  50129 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  65134 просмотра

Экономика

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
Эксклюзив

  •  10709 просмотра
Цена нефти продолжает падать: в чем же причина

Цена нефти продолжает падать: в чем же причина

  •  4022 просмотра
Биткоин пересек ценовую отметку в 60 тысяч долларов

Биткоин пересек ценовую отметку в 60 тысяч долларов

  •  5214 просмотра
Курс валют на 22 августа: НБУ укрепил гривну

Курс валют на 22 августа: НБУ укрепил гривну

  •  12644 просмотра
Херсон частично без света из-за удара рф по инфраструктуре

Херсон частично без света из-за удара рф по инфраструктуре

  •  16702 просмотра

Киев

Дожди с грозами и жара до 37°: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами и жара до 37°: прогноз погоды на сегодня

  •  15668 просмотра
Генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста оштрафовали и заставили убрать свалку на Трухановом острове

Генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста оштрафовали и заставили убрать свалку на Трухановом острове

  •  24647 просмотра
В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

  •  35120 просмотра
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

  •  31514 просмотра
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

  •  33058 просмотра