Враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной. Наибольшая активность россиян сохраняется в Волчанске. Там оккупанты с разных направлений пытаются штурмовать позиции Сил обороны. Об этом сообщили в ОТГ «Харьков» в сводке за 9:30 22 августа, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в районе населенного пункта Глубокое противник провел внутреннюю замену личного состава боевых смен и осуществил эвакуацию потерь. Отмечено заведение на позиции личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ.

В районе Бугруватки враг провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях.

Впрочем, наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в Волчанске, где враг с разных направлений пытается штурмовать позиции Сил обороны.

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 ракетный удар (вероятно, Х-35). Кроме того, оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и 395 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

Как отмечается, Силы обороны продолжают отражать атаки российских оккупационных войск. Снижают живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 82 человека. Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники, в частности: 7 артиллерийских систем, 20 автомобилей, 6 единиц специальной техники, 48 БпЛА.

Генштаб: за добу 134 бої на фронті, понад третина - на Покровському напрямку, операція на Курському напрямку триває