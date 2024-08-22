Генштаб: за сутки 134 боя на фронте, более трети - на Покровском направлении, операция на Курском направлении продолжается

На фронте за прошедшие сутки произошло 134 боя, более трети - на Покровском направлении, Силы обороны продолжают операцию на Курском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 22 августа, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 99 авиаударов, в частности, сбросил 122 КАБа. Кроме этого, осуществил 4498 обстрелов, из них 145 - из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов", - отмечали в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтеченого. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Северного, Торецка и Зализного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времовском направлении.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако, не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении", - указали в Генштабе.

"Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике", - отметили в Генштабе.

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