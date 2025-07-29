росіяни вдарили по Сумщині: пошкоджено пункт обслуговування платників податків

Унаслідок чергового російського обстрілу на Сумщині постраждала будівля податкової служби — вибито вікна, зруйновано робочі місця.

Про це пише УНН, посилаючись на Державну податкову службу.

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У приміщенні вибиті вікна та пошкоджені робочі місця. Оперативно ліквідовуємо наслідки. Дякую податківцям Сумщини, які попри такі складні умови продовжують працювати та надають послуги платникам податків - повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, на щастя, жоден із працівників не постраждав. За даними Сумської обласної військової адміністрації, лише за минулий тиждень було зафіксовано понад 100 атак із застосуванням кластерних бомб, безпілотників і FPV‑дронів.

Зокрема, упродовж доби зафіксовано 226 атак включно з керованими авіаційними бомбами та ударами дронів. Найчастіше під удар потрапляють громади Сумського та Шосткинського районів.

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