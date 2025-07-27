Удар рф по автобусу на Сумщині: кількість постраждалих зросла до 19 27 липня 2025

У неділю вдень, 27 липня, росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області. Наразі кількість постраждалих зросла до 19. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Сумщини і главу Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними слідства, сьогодні близько 16:30 ворог атакував безпілотником рейсовий автобус із цивільними, який рухався по території Юнаківській громаді Сумського району.

Внаслідок удару загинуло троє людей, і ще близько 19 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пізніше в прокуратурі уточнили, що загиблими виявилися 3 жінки, яким 66, 74 та 78 років.

Також глава ОВА Григоров заявив, що всі загиблі - мешканки Юнаківської громади. За його словами, вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)