Удар рф по автобусу в Сумской области: число пострадавших возросло до 19 27 июля 2025

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
14:42 • 11425 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 30332 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 39536 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 40089 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 51231 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 53479 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 194371 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 78394 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 71086 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 127705 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
68%
745мм
Популярные новости
"Мое мышление иное": нардеп Марьяна Безуглая раскрыла свой диагноз27 июля, 08:49 • 12758 просмотра
В кремле назвались сторонниками дипломатии и придумали новую причину войны27 июля, 09:04 • 14604 просмотра
ЕС сокращает помощь Украине на 1,5 млрд евро из-за решения по НАБУ и САП - NYT27 июля, 10:29 • 5690 просмотра
Санкции Запада усиливают изоляцию калининграда, морские пути перегружены - СВР27 июля, 11:25 • 7878 просмотра
В Кривом Роге представитель ТЦК избил пожилого мужчину: открыто уголовное дело12:23 • 10806 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 194373 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 127706 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 172504 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 144390 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 164223 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Иван Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьков
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть14:42 • 11430 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 18877 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 22119 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 20666 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 21557 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

Удар рф по автобусу в Сумской области: число пострадавших возросло до 19 27 июля 2025

Киев • УНН

 • 176 просмотра

27 июля россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области беспилотником. В результате удара погибли три женщины в возрасте 66, 74 и 78 лет, еще 19 пассажиров получили ранения.

Удар рф по автобусу в Сумской области: число пострадавших возросло до 19

В воскресенье днем, 27 июля, россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области. Сейчас количество пострадавших возросло до 19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумщины и главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

По данным следствия, сегодня около 16:30 враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с гражданскими, который двигался по территории Юнаковской общины Сумского района.

В результате удара погибли три человека, и еще около 19 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Позже в прокуратуре уточнили, что погибшими оказались 3 женщины, которым 66, 74 и 78 лет.

Также глава ОВА Григоров заявил, что все погибшие - жительницы Юнаковской общины. По его словам, они были эвакуированы в Сумы, но периодически навещали свои дома и хозяйства в приграничной общине

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении прокуратуры.

Также там добавили, что сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Напомним

27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Сумская область
Сумы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9