Удар рф по автобусу в Сумской области: число пострадавших возросло до 19 27 июля 2025

В воскресенье днем, 27 июля, россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области. Сейчас количество пострадавших возросло до 19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумщины и главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

По данным следствия, сегодня около 16:30 враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с гражданскими, который двигался по территории Юнаковской общины Сумского района.

В результате удара погибли три человека, и еще около 19 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Позже в прокуратуре уточнили, что погибшими оказались 3 женщины, которым 66, 74 и 78 лет.

Также глава ОВА Григоров заявил, что все погибшие - жительницы Юнаковской общины. По его словам, они были эвакуированы в Сумы, но периодически навещали свои дома и хозяйства в приграничной общине

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Также там добавили, что сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Напомним

27 июля российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света.