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Вашингтон Пост

Россияне ударили по Сумщине: поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков

Киев • УНН

 • 514 просмотра

В результате обстрела на Сумщине повреждено здание налоговой службы, выбиты окна и разрушены рабочие места. Сотрудники не пострадали, последствия ликвидируются.

Россияне ударили по Сумщине: поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков

В результате очередного российского обстрела в Сумской области пострадало здание налоговой службы — выбиты окна, разрушены рабочие места.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на Государственную налоговую службу.

Детали

В помещении выбиты окна и повреждены рабочие места. Оперативно ликвидируем последствия. Спасибо налоговикам Сумщины, которые, несмотря на такие сложные условия, продолжают работать и предоставляют услуги налогоплательщикам

- сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, к счастью, никто из сотрудников не пострадал. По данным Сумской областной военной администрации, только за прошедшую неделю было зафиксировано более 100 атак с применением кассетных бомб, беспилотников и FPV-дронов.

В частности, в течение суток зафиксировано 226 атак, включая управляемые авиационные бомбы и удары дронов. Чаще всего под удар попадают общины Сумского и Шосткинского районов.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Государственная налоговая служба Украины
Сумская область
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