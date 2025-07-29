Россияне ударили по Сумщине: поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков
Киев • УНН
В результате обстрела на Сумщине повреждено здание налоговой службы, выбиты окна и разрушены рабочие места. Сотрудники не пострадали, последствия ликвидируются.
В результате очередного российского обстрела в Сумской области пострадало здание налоговой службы — выбиты окна, разрушены рабочие места.
Об этом пишет УНН, ссылаясь на Государственную налоговую службу.
Детали
В помещении выбиты окна и повреждены рабочие места. Оперативно ликвидируем последствия. Спасибо налоговикам Сумщины, которые, несмотря на такие сложные условия, продолжают работать и предоставляют услуги налогоплательщикам
По ее словам, к счастью, никто из сотрудников не пострадал. По данным Сумской областной военной администрации, только за прошедшую неделю было зафиксировано более 100 атак с применением кассетных бомб, беспилотников и FPV-дронов.
В частности, в течение суток зафиксировано 226 атак, включая управляемые авиационные бомбы и удары дронов. Чаще всего под удар попадают общины Сумского и Шосткинского районов.
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