Росіяни вдарили по Нікопольщині, потрощивши три десятки будинків – ОВА
Київ • УНН
Росіяни зруйнували понад 30 приватних будинків у Нікопольському районі за допомогою важкої артилерії та ударів безпілотників.
Окупаційна армія вдарила з важкої артилерії по Нікополю, в результаті чого зруйновані понад 30 приватних будівель. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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Понад три десятки потрощених приватних будинків. 9 – господарських споруд. Понівечені газогони та лінії електропередач. Такі наслідки російського терору Нікопольщини за сьогодні
Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив 5 атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада.
За інформацією голова ОВА, люди вціліли.
Дніпропетровщина: у Нікополі через обстріли росіян поранені дві людини02.02.24, 19:02 • 27981 перегляд