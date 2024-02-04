Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА

Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.