Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА
Киев • УНН
Россияне разрушили более 30 частных домов в Никопольском районе с помощью тяжелой артиллерии и ударов беспилотников.
Оккупационная армия ударила из тяжелой артиллерии по Никополю, в результате чего разрушены более 30 частных зданий. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Более трех десятков разбитых частных домов. 9 - хозяйственных построек. Изуродованные газопроводы и линии электропередач. Такие последствия российского террора Никопольщины за сегодня
Оккупанты били из тяжелой артиллерии. Целили дронами-камикадзе. Всего район в течение дня пережил 5 атак. Под ударом были Никополь и Мировская громада.
По информации председатель ОВА, люди уцелели.
Днепропетровщина: в Никополе из-за обстрелов россиян ранены два человека02 февраль 2024, 17:02 • 25252 просмотра
Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА
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