росіяни продовжують етнічні чистки на окупованих територіях України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України російські війська проводять системні заходи з витіснення патріотично налаштованих місцевих жителів.
Війська рф проводять системні фільтраційні заходи задля витіснення патріотично налаштованого населення з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Представники зс рф та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир людей, яким заборонили в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Після проведених попередньо фільтраційних заходів окупанти роблять обхід по квартирах з метою передачі їх російським військовим. Якщо квартира пуста – вона наразі опечатується та буде передана або військовим вищої ланки або росіянам, які приїхали працювати в окупаційних адміністрацій
Зазначається, що окупанти також переписують дані родичів "заборонених" задля контролю.
На ТОТ окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та порушувати права людини26.01.24, 04:00 • 31819 переглядiв
У Центрі національного спротиву наголошують, що таким чином, росіяни продовжують викорінювати патріотично налаштоване населення з ТОТ.
Нагадаємо
У Центрі національного спротиву заявили, що ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.
У межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії.