На ТОТ окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та порушувати права людини

На тимчасово окупованих територіях сходу України окупаційні війська рф продовжують систематично порушувати міжнародне гуманітарне право, вчиняючи злочини проти місцевих жителів. Про це повідомив Центр нацспротиву, передає УНН.

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За наявною інформацією від українського підпілля, на ТОТ Донецької області відбулась низка протиправних дій щодо цивільного населення, які були здійснені окупаційними військами.

Зокрема зафіксовані випадки, коли росіяни продовжують грабування цивільне населення. Також, окупанти самовільно займають житло тих людей, які змушені були покинути регіон.

На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори