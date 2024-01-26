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На ТОТ окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та порушувати права людини

На ТОТ окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та порушувати права людини

Київ • УНН

 • 31819 перегляди

У тимчасово окупованих районах сходу російські військові продовжують систематично порушувати міжнародне гуманітарне право, вчиняючи злочини проти місцевих жителів. Це включає випадки мародерства мирних жителів та насильницького захоплення будинків тих, хто був змушений покинути регіон.

На тимчасово окупованих територіях сходу України окупаційні війська рф продовжують систематично порушувати міжнародне гуманітарне право, вчиняючи злочини проти місцевих жителів. Про це повідомив Центр нацспротиву, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією від українського підпілля, на ТОТ Донецької області відбулась низка протиправних дій щодо цивільного населення, які були здійснені окупаційними військами.

Зокрема зафіксовані випадки, коли росіяни продовжують грабування цивільне населення. Також, окупанти самовільно займають житло тих людей, які змушені були покинути регіон.

На ТОТ росіяни за допомогою тиску продовжують готувати фейкові вибори25.01.24, 14:36 • 24065 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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