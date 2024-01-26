На ТОТ оккупанты продолжают терроризировать местное население и нарушать права человека

На временно оккупированных территориях востока Украины оккупационные войска рф продолжают систематически нарушать международное гуманитарное право, совершая преступления против местных жителей. Об этом сообщил Центр нацсопротивления, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации от украинского подполья, на ТОТ Донецкой области состоялся ряд противоправных действий в отношении гражданского населения, которые были осуществлены оккупационными войсками.

В частности зафиксированы случаи, когда россияне продолжают грабеж гражданское население. Также, оккупанты самовольно занимают жилье тех людей, которые вынуждены были покинуть регион.

На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы