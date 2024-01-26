На ТОТ оккупанты продолжают терроризировать местное население и нарушать права человека
Во временно оккупированных районах востока российские военные продолжают систематически нарушать международное гуманитарное право, совершая преступления против местных жителей. Сюда входят случаи мародерства мирных жителей и насильственного захвата домов тех, кто был вынужден покинуть регион.
Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari
Команда Формулы-1 Ferrari подтвердила продление контракта с монакским гонщиком Шарлем Леклерком после 2024 года. Леклер, который выиграл пять Гран-при и 30 раз поднимался на подиум, выразил свое восхищение и подтвердил свою цель стать чемпионом мира с Ferrari.
Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь призвал вернуть скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, в Афины. Мицотакис подчеркнул культурное значение воссоединения античных артефактов в музее Акрополя.
У моряков появилась своя Е-очередь для получения услуг
В Украине запустили онлайн-сервис электронной очереди для моряков, благодаря которому можно записаться и получить услуги в Одессе и Киеве. Он синхронизирован с "Дією".
Минреинтеграции актуализировало перечень территорий оккупированных Россией и тех, где ведутся боевые действия
Министерство реинтеграции Украины обновило перечень территорий, на которых осуществляются военные действия или временная оккупация Россией. Изменения вносятся по согласованию с Министерством обороны и областными военными администрациями.
Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование
Исследование ученых показало, что европейские леса с разнообразными породами деревьев, особенно те, что имеют высокую плотность древостоя и медленно растут, например, дуб, являются более устойчивыми к ураганам. Эта устойчивость усиливается в экстремальных климатических условиях.
В США достигли согласия в вопросе пограничной политики, из-за которой конгрессмены не могли начать согласование помощи для Украины - The Guardian
Участники переговоров в Конгрессе США достигли соглашения по пограничной политике, несмотря на попытки сорвать его со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Соглашение, которое существенно изменит иммиграционную политику США, предусматривает уступки со стороны демократов по иммиграции в обмен на поддержку республиканцев в вопросе военной помощи Украине и Израилю.
Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали
Ford отзывает около двух миллионов внедорожников Explorer, проданных с 2011 по 2019 год в США, из-за дефектных молдингов вокруг лобового стекла, которые могут представлять опасность для других водителей.
Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина
Пять стран-членов НАТО моделируют сценарий потенциальной российской военной агрессии, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Союзников призывают усилить свою оборону и поддержать Украину.
Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет
Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.