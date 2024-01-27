россияне продолжают этнические чистки на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

Войска рф проводят системные фильтрационные мероприятия для вытеснения патриотически настроенного населения с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Представители ВС РФ и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

После проведенных предварительно фильтрационных мероприятий оккупанты делают обход по квартирам с целью передачи их российским военным. Если квартира пустая - она сейчас опечатывается и будет передана или военным высшего звена или россиянам, которые приехали работать в оккупационных администраций - объяснили в Спротиве.

Отмечается, что оккупанты также переписывают данные родственников "запрещенных" для контроля.

На ТОТ оккупанты продолжают терроризировать местное население и нарушать права человека

В Центре национального сопротивления отмечают, что таким образом, россияне продолжают искоренять патриотически настроенное население с ВОТ.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях.

В рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на ВОТ мигрантов из Центральной Азии.