росіяни під ранок завдали два удари КАБами по Харківщині
Київ • УНН
Російські війська завдали два удари КАБами по Харківській області, без жертв; було обстріляно понад 12 населених пунктів.
Російські війська під ранок двічі скинули КАБи між Вовчанськом і Вільчею у Харківській області, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих
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Артилерійських та мінометних ударів ворога за минулу добу, з його слів, зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
"ЗСУ відбили 2 атаки ворога ворога біля Синьківки Куп'янського району", - повідомив Синєгубов.
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