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росіяни під ранок завдали два удари КАБами по Харківщині

росіяни під ранок завдали два удари КАБами по Харківщині

Київ • УНН

 • 33753 перегляди

Російські війська завдали два удари КАБами по Харківській області, без жертв; було обстріляно понад 12 населених пунктів.

Російські війська під ранок двічі скинули КАБи між Вовчанськом і Вільчею у Харківській області, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Артилерійських та мінометних ударів ворога за минулу добу, з його слів, зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

"ЗСУ відбили 2 атаки ворога ворога біля Синьківки Куп'янського району", - повідомив Синєгубов.

У рф хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" на Харківщині - ISW10.01.24, 09:34 • 124164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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