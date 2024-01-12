росіяни під ранок завдали два удари КАБами по Харківщині

Російські війська під ранок двічі скинули КАБи між Вовчанськом і Вільчею у Харківській області, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих - написав Синєгубов у Telegram.

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Артилерійських та мінометних ударів ворога за минулу добу, з його слів, зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

"ЗСУ відбили 2 атаки ворога ворога біля Синьківки Куп'янського району", - повідомив Синєгубов.

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