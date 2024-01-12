россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области
Российские войска нанесли два удара КАБами по Харьковской области, без жертв; было обстреляно более 12 населенных пунктов.
В оккупированном Севастополе снова громко
В Севастополе в Крыму было шумно.
россияне выпустили более 300 снарядов по Херсонщине, есть погибший и раненые
В Херсонской области российские войска выпустили 310 снарядов, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.
Еще плюс 840 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 368 460 человек личного состава и 6060 танков.
Никополь обстрелян российскими снарядами, жертв нет
Российские войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии 11 января, жертв нет, сообщил губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко
Взрывы прогремели по всему Мариуполю 12 января, детали выясняются, сообщил советник городского головы Андрющенко.
На фронте произошло 64 боевых столкновения за сутки - Генштаб
Украинские войска отбили 64 вражеские атаки, выдержали авиаудары и ракетные обстрелы, удерживая свои позиции против российского наступления во многих регионах.
14 января в Давосе делегации со всего мира обсудят украинскую формулу мира: приглашены более 120 стран
14 января в Давосе состоятся глобальные переговоры о мире в Украине, на которые приглашены более 120 стран для обсуждения справедливого и долговременного урегулирования.
Сегодня День украинского политзаключенного: сколько украинских политзаключенных сейчас находятся в российских тюрьмах
Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.
ВСУ нанесли 2 авиаудара по врагу за сутки - Генштаб
Украинские военные нанесли 2 авиаудара по местам сосредоточения живой силы противника, а также попали в командный пункт и склад боеприпасов.