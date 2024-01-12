россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области

Российские войска под утро дважды сбросили КАБы между Волчанском и Вильчей в Харьковской области, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 04:40 между населенными пунктами Волчанск и Вильча Чугуевского района враг нанес 2 удара КАБами. Без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Артиллерийских и минометных ударов врага за минувшие сутки, по его словам, подверглись более 12 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

"ВСУ отбили 2 атаки врага врага возле Синьковки Купянского района", - сообщил Синегубов.

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