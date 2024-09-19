росіяни перекидують техніку на курщину - партизани

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Київ • УНН

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Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про переміщення озброєння та техніки 810-ї бригади морської піхоти рф до курської області. Це може свідчити про нестачу озброєння на Курському напрямку.

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував перекидання 810 бригади морської піхоти рф військової  техніки та боєприпасів  для подальшого ешелонування в курську область. Про це рух повідомив у себе на сторінці в Telegram, передає УНН

Наші агенти відстежили переміщення озброєння, боєприпасів, військової техніки 810 бригади морської піхоти. На  рембазах на півострові вони активно відновлюють усю пошкоджену техніку і відправляють для подальшого ешелонування в курську область

- йдеться у повідомленні партизанів.

Як вважають партизани,  це свідчить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський. 

Зеленський про ситуацію в курській області: утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків18.09.24, 20:32 • 29694 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
ateshАтеш
khersonХерсон

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