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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне перебрасывают технику на курщину - партизаны

россияне перебрасывают технику на курщину - партизаны

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 13:26  •  3994 просмотра

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Партизанское движение «АТЕШ» сообщило о перемещении вооружения и техники 810-й бригады морской пехоты рф в курскую область. Это может свидетельствовать о недостатке вооружения на Курском направлении.

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало переброску 810 бригады морской пехоты рф военной  техники и боеприпасов  для дальнейшего эшелонирования в курскую область. Об этом движение сообщило у себя на странице в Telegram, передает УНН

Наши агенты отследили перемещение вооружения, боеприпасов, военной техники 810 бригады морской пехоты. На  рембазах на полуострове они активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в курскую область

- говорится в сообщении партизан.

Как считают партизаны,  это свидетельствует о нехватке вооружения на Курском направлении, которую пытаются восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское. 

Зеленський про ситуацію в курській області: утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків18 сентября 2024, 17:32 • 27579 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ateshАтеш
khersonХерсон