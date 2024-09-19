россияне перебрасывают технику на курщину - партизаны

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало переброску 810 бригады морской пехоты рф военной техники и боеприпасов для дальнейшего эшелонирования в курскую область. Об этом движение сообщило у себя на странице в Telegram, передает УНН.

Наши агенты отследили перемещение вооружения, боеприпасов, военной техники 810 бригады морской пехоты. На рембазах на полуострове они активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в курскую область - говорится в сообщении партизан.

Как считают партизаны, это свидетельствует о нехватке вооружения на Курском направлении, которую пытаются восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское.

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