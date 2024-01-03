росіяни перегруповуються на Лиманському напрямку, продовжують спроби наступати на Куп’янському і Бахмутському - Сирський
Київ • УНН
Російські війська продовжують спроби наступати на Бахмутському та Куп'янському напрямках, одночасно проводячи перегрупування на Лиманському напрямку.
Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram, пише УНН.
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За словами Сирського, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також, противник намагається наступати в напрямку міста Часовий Яр.
На Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка - для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ.
На Лиманському напрямку російські окупанти після втрат проводять перегрупування та підготовку до наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами.
Як зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ, на напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також, для продовження штурмових дій ворог використовує підрозділи сформовані з колишніх злочинців "шторм z" та "шторм v". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків.
Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед. В органах управління усіх рівнів постійно проводиться робота щодо вироблення рішень спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців
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