Сили оборони просунулись уперед в районі Вербового
Київ • УНН
Українські війська відбили атаки на п'яти напрямках, просунулися вперед під Вербовим і відтіснили ворога. За добу було завдано 12 авіаударів.
Сили оборони України відбили атаки ворога на п’яти напрямках та просунулись уперед в районі Вербового.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.
Цитата
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції
Нагадаємо
За добу українська армія завдала 12 авіударів по ворогу.