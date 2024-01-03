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Сили оборони просунулись уперед в районі Вербового

Сили оборони просунулись уперед в районі Вербового

Київ • УНН

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Українські війська відбили атаки на п'яти напрямках, просунулися вперед під Вербовим і відтіснили ворога. За добу було завдано 12 авіаударів.

Сили оборони України відбили атаки ворога на п’яти напрямках та просунулись уперед в районі Вербового.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.

Цитата

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили  атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції

йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За добу українська армія завдала 12 авіударів по ворогу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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